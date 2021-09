Door een ongeval op de Burgemeestersdijk in Wierden is in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.45 uur de bestuurder van een auto omgekomen. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een eenzijdig ongeluk.

Hoe oud het slachtoffer is en uit welke plaats hij afkomstig is, is nog onbekend.