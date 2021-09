Iets meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag weer iets toegenomen. Op de intensive cares daalde het aantal Covidpatiënten echter wel, voor de zesde dag op rij.

Op de ic’s liggen nu 164 coronapatiënten, 5 minder dan zondag. Dat is het laagste aantal sinds 27 juli. In totaal liggen er nu 484 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen. Dat zijn er 11 meer dan zondag, zo valt op te maken uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen nam het aantal patiënten afgelopen etmaal met 16 toe tot 320. Op de ic’s werden 6 nieuwe patiënten opgenomen, de laagste instroom sinds 18 juli. Op de verpleegafdelingen werden 22 mensen met corona binnengebracht. Dat is het laagste aantal sinds half juli.

Afgelopen vrijdag zakte het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen voor het eerst sinds 23 juli tot onder de 500.