VeiligheidNL: zorgkosten valongelukken ouderen gaan verdubbelen

De zorgkosten door valongevallen bij ouderen zullen naar verwachting binnen tien jaar verdubbelen naar 2,4 miljard euro per jaar, heeft VeiligheidNL becijferd. Het kenniscentrum voor letselpreventie gaat er bij die berekening vanuit dat het huidige beleid ongewijzigd blijft. De medische kosten als gevolg van een valongeval kwamen vorig jaar al boven de 1 miljard euro uit.

“De druk op de zorg is nu al groot en wordt alleen maar groter als we valpreventie niet structureel aanpakken. Vallen is nu al de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen”, stelt VeiligheidNL. De organisatie wijst erop dat elke dag ruim 280 65-plussers door een val op de spoedeisende hulp belanden. “Dit is slechts 10 procent van het totaal aantal valongevallen van ouderen.”

Van de 85-plussers komt volgens het kenniscentrum een op de twee in een verpleeghuis terecht na een val. Bij deze groep is het percentage ernstig letsel, verlies van kwaliteit van leven en medische kosten het grootst. Het risico op een val neemt toe met de leeftijd door minder bewegen, verhoogde kans op ziekten en toenemend medicatiegebruik.

Volgens VeiligheidNL is de aanpak van valpreventie momenteel te ad hoc, kleinschalig en op projectbasis.