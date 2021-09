Klein protest tijdens kort geding over coronatoegangsbewijs

Voor de rechtbank in Den Haag is een kleine demonstratie gaande, gedurende het kort geding tegen de invoering van het coronatoegangsbewijs. De deelnemers tonen teksten als ‘Geen medische apartheid’ en ‘Dit klopt niet’.

Binnen in de zaal eist advocaat Bart Maes, die het kort geding tegen de Nederlandse staat voert, dat Nederlanders geen coronapas hoeven te tonen tot de kortgedingrechter uitspraak doet. Ook eisen ze dat de invoering van de coronatoegangspas wordt opgeschort tot aan een bodemprocedure.

Maes: “Heel veel mensen die niet gevaccineerd zijn voelen zich, net als wij, enorm gediscrimineerd en worden weggezet als tweederangs burgers”, opende Maes zijn pleidooi. Hij noemde de invoering van de ‘apartheidspas’ zeer controversieel: “Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er in dit land weer eerste- en tweederangsburgers.”

De advocaat uit Breda noemt de invoering van de coronapas “onwettig, strafbaar en discriminerend”. De maatregel is volgens hem in strijd met de grondwet en internationale verdragen.

Met een coronatoegangsbewijs kan iedereen vanaf 13 jaar aantonen maximaal 24 uur geleden negatief te zijn getest op het coronavirus, van Covid-19 hersteld te zijn of hiertegen volledig te zijn gevaccineerd. Het tonen van de QR-code is sinds zaterdag vereist in horecagelegenheden, casino’s, bioscopen, theaters en concertzalen, voor (zakelijke) evenementen en professionele sportwedstrijden. Voor bijvoorbeeld terrassen, campings en musea zijn geen coronatoegangsbewijzen nodig.