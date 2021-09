Oud-informateur Hamer: bijna laatste ronde voor verkiezingen

Er zijn bijna geen opties meer over voor het vormen van een kabinet, vreest oud-informateur Mariëtte Hamer. Nieuwe verkiezingen komen steeds dichterbij. De samenkomst woensdag van partijen met haar opvolger Johan Remkes is “wel echt ongeveer de bel voor de laatste ronde”, zegt de sociaaldemocrate in Nieuwsuur.

Bij het inleveren van haar verslag vertelde Hamer al dat ze bezorgd was. “Ik ben eigenlijk nog bezorgder”, zegt de oud-informateur weken later. Ze is ervan geschrokken dat Remkes nog steeds geen doorbraak heeft kunnen forceren. Volgens Hamer komen de partijen “steeds dichter in de buurt” van nieuwe verkiezingen.