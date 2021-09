Vanaf dinsdagochtend verkeershinder A12 bij Oudenrijn verwacht

Verkeer dat vanuit Utrecht richting Den Haag wil, heeft vanaf dinsdag te maken met ernstige verkeershinder. Sinds maandagavond is de A12 tussen knooppunt Oudenrijn en Nieuwerbrug afgesloten voor groot onderhoud. Ook tussen Nieuwerbrug en Reeuwijk zijn in deze periode werkzaamheden, maar op dat deel van de A12 blijven wel rijstroken open. Vooral in de spits zullen de werkzaamheden leiden tot veel extra vertraging.

De komende negen dagen, tot 7 oktober, worden onder meer viaducten opgeknapt, versleten asfalt vervangen door geluidsreducerend zoab (zeer open asfaltbeton) en waar nodig komen nieuwe matrixborden en detectielussen.

Verkeer van Utrecht naar Den Haag kan omrijden via de A2, A9 en A4, verkeer richting Rotterdam via de A2, A27 en A15. Rijkswaterstaat voorziet vanaf dinsdagochtend ernstige verkeershinder. De extra reistijd kan oplopen tot een uur.

Transportorganisaties TLN en evofenedex hebben al laten weten te vrezen voor veel omzetverlies omdat ook vrachtwagens flink moeten omrijden.