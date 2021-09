Demonstratie bij Waku Waku moet van gemeente naar Jaarbeursplein

De gemeente Utrecht staat mensen niet langer toe te demonstreren op de stoep voor restaurant Waku Waku aan het Vredenburg. De afgelopen dagen kwamen honderden steunbetuigers en demonstranten af op het veganistische restaurant dat weigerde gasten te controleren op hun QR-code. Dit leverde overlast op voor het verkeer en de omliggende (horeca)bedrijven. Daarom mag voortaan alleen nog worden gedemonstreerd op het Jaarbeursplein.

Ook zijn politie, openbaar ministerie en de gemeente bang voor “wanordelijkheden”. “Het risico op verstoringen van de openbare orde neemt toe naarmate de situatie langer voortduurt. De beslissing van de Driehoek is per brief gecommuniceerd aan de ondernemers van de betreffende horecagelegenheid en de andere initiatiefnemers van de demonstratie”, aldus burgemeester Sharon Dijksma.

De gemeente heeft de horecazaak gesloten, omdat ze de CoronaCheck-app niet willen controleren bij hun gasten. De eigenaren vochten deze beslissing aan bij de rechtbank. Die zaak dient donderdag. Woordvoerder Jorn Luka van het restaurant zegt er vertrouwen in te hebben dat de rechter in het voordeel van het restaurant gaat oordelen.

Een speciale crowdfundingsactie heeft al ongeveer 225.000 euro opgeleverd. Het restaurant wil dat geld gebruiken voor het “veiligstellen van het voortbestaan”. Volgens een woordvoerder van de eetgelegenheid is er bovendien verder een schuld die het afgelopen jaar is opgebouwd. Woordvoerder Jorn Luka zegt dat het veganistische restaurant wil doorgaan met zijn missie “en dat is een vrije horeca voor iedereen”.

Sinds de sluiting ontvangen de gemeente, de burgemeester en ondernemers berichten “met een zeer kwetsende en soms ook bedreigende inhoud”. Burgemeester Dijksma trekt een duidelijke grens en roept iedereen op aangifte te doen. “Iedereen kan laten weten wat hij of zij van beslissingen vindt. Maar bedreigingen en beledigingen mogen we nooit normaliseren.”

Zij benadrukt dat zij volop ruimte wil geven om te demonstreren, alleen verbiedt ze die langer langs de drukke busbaan. “In Utrecht kunnen wij van mening verschillen. We geven alle ruimte aan het – op een respectvolle manier – uiten hiervan.”