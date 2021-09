Kabinet akkoord met polsbandje na controle QR-codes

Het kabinet kan ermee leven als gemeenten na het tonen van een geldige QR-code polsbandjes inzetten om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld cafés en restaurants in een bepaald gebied. Wel moeten gemeenten en ondernemers ervoor zorgen dat het coronabandje niet langer dan 24 uur geldig is, en niet overdraagbaar is aan een ander.

Dat schrijft minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) woensdag in een brief aan de burgemeesters.

Sinds afgelopen weekeinde is een geldige QR-code in de CoronaCheck-app verplicht in onder meer de horeca en de cultuursector. Daarmee kunnen mensen aantonen dat ze zijn gevaccineerd, in de laatste zes maanden corona hebben gehad of maximaal 24 uur geleden negatief zijn getest.

In Breda en Alkmaar werd geëxperimenteerd met polsbandjes. Na controle van de QR-code en een identiteitsbewijs bij een checkpoint in de stad gaf het bandje vervolgens toegang tot de horeca. Andere burgemeesters hadden ook wel oren naar zo’n systeem, omdat het voorkomt dat horeca-ondernemers iedereen apart bij de deur moeten controleren.

Vanwege de maximale geldigheid van een test, moet er voor elke dag een nieuw soort bandje zijn, legt Grapperhaus uit. Ook moeten gemeenten en ondernemers een bepaald gebied aanwijzen waarbinnen het polsbandje geldig is. “Het bijvoorbeeld aanwijzen van (grote delen van) ‘het centrum’ of ‘de binnenstad’ voldoet niet aan die eis”, schrijft Grapperhaus.

Bijkomend voordeel van een systeem met polsbandjes is dat de inzet ervan tijdens piektijden drukte op straat kan voorkomen, schrijft Grapperhaus.