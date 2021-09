PvdA en GL: besluit in formatie is aan VVD, D66 en CDA

Het is aan de VVD, D66 en het CDA om een knoop door te hakken in de formatie, zeggen PvdA en GroenLinks. De twee linkse partijen, die samen optrekken, spraken met die drie partijen en wat kleinere fracties over een nieuw kabinet met informateur Johan Remkes. De meeste partijen hebben het gesprek verlaten, terwijl VVD, D66 en CDA nog binnenblijven.

“Het is aan hen om te bepalen wat ze willen”, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. “Zij zullen vandaag, of morgen of wanneer het hen ook uitkomt, een keuze maken.” Het is volgens PvdA-voorvrouw Lilianne Ploumen nodig dat er door die partijen “een conclusie wordt getrokken”.

De twee linkse partijleiders konden nog niet aangeven of de partijen nader tot elkaar zijn gekomen. PvdA en GroenLinks hebben nog eens op tafel gelegd dat ze “bereid zijn tot het vormen van een kabinet en daarover te onderhandelen”, aldus Klaver. Het gesprek is in “open sfeer” gevoerd, voegt de PvdA-leider toe.

Klaver en Ploumen “hebben wel een idee waar het heen zou kunnen gaan”. Een “traditioneel” minderheids- of meerderheidskabinet is op dit moment niet meer mogelijk, zei Remkes al eerder. Ook hebben de VVD, D66 en het CDA “verteld wat ze graag zouden zien”, concludeert Ploumen. Maar dat moeten die partijen maar zelf delen, vindt zij. Ook liggen er “verschillende smaken op tafel. Er is echt een keuze te maken.”