Rechter behandelt donderdag sluiting restaurant Waku Waku

De rechtbank in Utrecht behandelt donderdag de sluiting van het restaurant Waku Waku. Het restaurant heeft de rechter gevraagd het besluit van de gemeente te schorsen. De zitting begint om 10.00 uur en is via een livestream te volgen.

Het restaurant op het Vredenburg in Utrecht is door de gemeente Utrecht gesloten omdat het weigert gasten te controleren op hun QR-code in verband met het coronavirus. Hierdoor is het al dagen het toneel van protesten. Dinsdag postten zeker driehonderd actievoerders voor de deur van het restaurant om hun steun te uiten aan de eigenaren.

Een crowdfundingsactie die is opgestart om het restaurant te steunen, heeft tot nu toe meer dan twee ton opgeleverd.