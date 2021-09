Voorzitter Coöperatie Laatste Wil aangehouden

De politie heeft woensdag de voorzitter van Coöperatie Laatste Wil aangehouden in Apeldoorn, op verdenking van betrokkenheid bij hulp bij zelfdoding. De 73-jarige voorzitter, Jos van Wijk, heeft volgens het Openbaar Ministerie vermoedelijk deelgenomen aan een criminele organisatie die het plegen of beramen van hulp bij zelfdoding als oogmerk heeft.

De woning van Van Wijk is dinsdag doorzocht, aldus het OM. Elders in het land is ook een woning doorzocht. Van Wijk wordt woensdag verhoord, meldt zijn advocaat Tim Vis.

Het onderzoek is opgestart naar aanleiding van een aantal recente gevallen van zelfdoding, zegt het OM. Om hoeveel gevallen het gaat wil justitie in dit stadium nog niet kwijt, ook niet waar en wanneer deze zich hebben voorgedaan. Ook advocaat Vis weet dit nog niet. “Het onderzoek loopt”, aldus een OM-woordvoerder. “Meer informatie willen we om die reden nu niet verstrekken.”

In juli arresteerde de politie een 28-jarige man uit Eindhoven op verdenking van verkopen van ‘zelfmoordpillen’ aan honderden mensen. Hij was lid van Coöperatie Laatste Wil, een organisatie die pleit voor zelfbeschikking rond het sterfbed. Volgens justitie zijn tenminste zes mensen overleden aan het door de man verstrekte middel. Het onderzoek tegen de man kwam op gang na het overlijden van een vrouw in Best, in mei van dit jaar.