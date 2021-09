CU spreekt Remkes tegen: geen deal over medisch-ethische zaken

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers ontkent dat hij tegen informateur Johan Remkes heeft gezegd dat zijn partij geen blokkades zal opwerpen bij initiatieven uit de Tweede Kamer op het gebied van medische ethiek. “De heer Remkes is geen woordvoerder van mij.”

Segers zegt geen afspraken te hebben gemaakt met Remkes over dit soort gevoelige kwesties. “Het is gisteren niet ter sprake gekomen. Ik heb niet aangegeven wat ik wil en niet wil.” Volgens Segers zal het onderwerp aan de onderhandelingstafel moeten worden besproken.

Donderdag werd bekend dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie gaan praten over een doorstart van het huidige kabinet. Remkes maakte zijn opmerking over de ChristenUnie tijdens zijn persconferentie nadat hij zijn eindverslag had overhandigd aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp.