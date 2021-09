GGD: aantal aanbieders valse prik- en testbewijzen neemt toe

Het aantal aanbieders van valse coronavaccinatie- en testbewijzen neemt toe, meldt GGD GHOR Nederland. De koepelorganisatie van de gezondheidsdiensten maakt zich hier zorgen over. “Hier is blijkbaar een markt voor”, aldus een woordvoerster.

“We zien een toenemend aantal zaken langskomen”, vertelt ze. Om hoeveel gevallen per week het gaat, kan de woordvoerster niet zeggen. Wel legt ze uit dat een speciaal team dat onder meer sociale media in de gaten houdt “iedere dag vele berichten” voorbij ziet komen. Het gaat dan om posts op bijvoorbeeld Instagram of Snapchat van mensen die vervalste vaccinatie- of testbewijzen aanbieden. Van die berichten maakt de GGD melding bij de politie. “En we zien ook wel gebeuren dat mensen bijvoorbeeld via Twitter zelf contact zoeken met de politie om melding te maken van zo’n aanbieder.”

“Wat ook geregeld gebeurt is dat er iemand contact opneemt met een GGD met het verhaal dat het niet lukt om het vaccinatiebewijs om te zetten in een QR-code. Als diegene het vaccinatiebewijs dan toestuurt zien we dat het om een vervalsing gaat.” Dat kan de GGD zien aan het bewijs zelf, of uit de administratie blijkt dat iemand nooit op de vaccinatielocatie is geweest. Van dit soort gevallen doet de GGD aangifte van valsheid in geschrifte bij de politie.

Die laat weten dat niet altijd direct duidelijk is of het om een strafbaar feit gaat. “Ook kunnen we niet altijd vervolgonderzoek doen omdat er soms te weinig aanknopingspunten zijn”, zegt een woordvoerster. De politie zet op dit moment geen extra capaciteit in op het opsporen van handelaren in valse coronatoegangsbewijzen. “We behandelen dit niet anders dan andere eventuele fraudezaken.”

Vorige week werd bekend dat ook meerdere GGD-medewerkers zelf verdacht worden van fraude met vaccinatiebewijzen. De politie hield daar tot dusver één verdachte voor aan.