Slob: ik zat vorig jaar fout in debat over antihomoverklaringen

Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) vindt dat hij vorig jaar een fout heeft gemaakt toen het in een debat ging over antihomoverklaringen. Er werd gedebatteerd over scholen die van leerlingen en hun ouders vroegen afstand te nemen van homoseksualiteit. Die scholen deden dat op basis van het grondrecht van vrijheid van onderwijs.

Slob, verbonden aan de ChistenUnie, zegt dat hij slechts wilde uitleggen hoe de grondwet werkt, maar dat hij daarin “te instrumenteel” was. Volgens hem ontstond de indruk dat hij de antihomoverklaringen zou goedkeuren. “En daar heb ik zelf aanleiding toe gegeven”, erkent hij. Volgens hem is er “geen sprake van” dat hij dergelijke verklaringen ondersteunt.

De minister ging tijdens een debat donderdag over het onderwerp kort in op het grondrecht van vrijheid van onderwijs, dat enkele partijen willen ‘moderniseren’. Slob zei daarover dat het grondrecht hem “zeer lief is” en dat het zelfs in het verkiezingsprogramma van zijn partij, de ChristenUnie, staat. “Maar bij vrijheid hoort verantwoordelijkheid.” Volgens de minister holt een school de onderwijsvrijheid uit als die geen verantwoordelijkheid neemt. “Je bent het dan eigenlijk niet eens waard dat je die vrijheid hebt”, zei Slob.

Onder meer de PvdA en D66 willen het bewuste artikel 23 uit de grondwet aanpassen, zodat scholen de plicht krijgen om leerlingen te accepteren ongeacht hun identiteit. “Het bijzonder onderwijs moet voor alle kinderen even toegankelijk zijn”, zei PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop. Zijn partij “legt de laatste hand” aan een wetsvoorstel hiervoor. Slob wil de discussie over vrijheid van onderwijs voeren tijdens een volgend debat.

Vorig jaar leidden de uitingen van Slob tot een storm van woede en zelfs aangifte. Verschillende partijen vonden dat de scholen discrimineerden en wilden dat Slob zich daar tegen uitsprak. Een open brief van presentator Tim Hofman en oud-politicus Boris van der Ham over acceptatie van homoseksualiteit werd binnen een dag meer dan 20.000 keer ondertekend. Het Openbaar Ministerie oordeelde enkele maanden later dat de uitspraken van Slob niet strafbaar waren.

De minister kwam een dag na het debat terug op zijn woorden. Hij noemde de antihomoverklaringen toen “een brug te ver”. Ook collega-minister Ingrid van Engelshoven (Hoger Onderwijs) zei dat “dit soort verklaringen niet kunnen”.