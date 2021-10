Advocaat vindt stoep bij Waku Waku ‘ideaal’ voor demonstratie

De demonstraties tot nu toe bij het Utrechtse restaurant Waku Waku hebben niet geleid tot wanordelijkheden of overlast voor het verkeer. Dat betoogde de advocaat van demonstrant Mordechai Krispijn. Die is het niet eens met een bepaling die burgemeester Sharon Dijksma heeft opgelegd dat er niet meer voor de deur op het Vredenburg mag worden gedemonstreerd. Dijksma vindt dat de betogingen moeten verkassen naar het Jaarbeursplein. Krispijn vraagt aan de rechter in kort geding om deze aanwijzing op te schorten.

De advocaat van Krispijn stelt voor dat er de komende week toch voor de deur van het restaurant mag worden gedemonstreerd, en dan van 17.00 tot 23.00 uur, want “Waku Waku is hét symbool geworden voor anti-QR-protesten”. Hij wees erop dat iedere demonstratie wel wat overlast met zich meebrengt, maar dat dat acceptabel is in een grote stad. “Het Vredenburg is een ideale locatie. Utrecht is geen dorp en en er is een brede stoep. Ik zie geen probleem.” Hij noemde verplaatsing van de acties “disproportioneel”.

De advocaat van de burgemeester erkende dat het centrum van Utrecht “wel wat gewend is”, maar betoogde dat wanordelijkheden op de loer liggen als er veel uitgaanspubliek is, gemengd met veel demonstranten. Hij zei dat “voorbijgangers hinder en overlast hebben gehad en gasten van andere restaurants werden belaagd en geïntimideerd”. Dat zou zijn gebleken uit gesprekken met buurtondernemers en de politie. Ook stonden er op een bepaald moment betogers op de busbaan.

De afgelopen dagen demonstreerden telkens tientallen tot honderden mensen bij Waku Waku. Het restaurant weigerde QR-codes van gasten te controleren en moest daarom van Dijksma de deuren sluiten. Zij kreeg daarin donderdag van de rechter gelijk.

Krispijn was overigens zelf niet bij de zitting aanwezig. Namens hem deed Dennis Spaanstra van Police For Freedom het slotwoord. Die betoogde dat er geen vooropgezet plan was om bij Waku Waku te gaan demonstreren, maar dat “vanuit het volk de wens ontstond om loyaliteit uit te spreken naar een ondernemer die hier (aan de coronapas, red.) niet aan wil meedoen.”

De rechter doet vrijdagmiddag om 17.30 uur uitspraak.