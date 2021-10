Fedja van Huêt wint Gouden Kalf voor beste hoofdrol

Acteur Fedja van Huêt heeft vrijdagavond het Gouden Kalf voor beste hoofdrol gewonnen. Hij kreeg de prijs voor de vertolking van journalist Bas Haan in de thriller De Veroordeling. “Ik had het helemaal niet verwacht, maar dat zeggen ze natuurlijk allemaal”, reageerde de acteur.

Het is de tweede keer dat Van Huêt de prestigieuze filmprijs wint. In 2006 won de acteur al een Kalf voor zijn hoofdrol in de thriller Nachtrit (2006), over de Amsterdamse taxi-oorlog. Het is dit jaar de eerste keer dat het Nederlands Film Festival maar één Kalf voor acteerprestaties uitreikte, en niet een apart beeldje voor acteur én actrice.

De Veroordeling vertelt het verhaal van de Deventer moordzaak. Voor de moord op de rijke weduwe Wittenburg werd ‘boekhouder’ Ernest Louwes veroordeeld. Maar opiniepeiler Maurice de Hond verkondigde publiekelijk, zonder bewijzen, dat ‘boekhouder’ Michael de Jong de dader was. In de film is te zien hoe deze mediacampagne het leven van De Jong kapotmaakte.

De film is gebaseerd op het boek dat journalist Bas Haan over de zaak schreef. Met elf nominaties is De Veroordeling de grote favoriet van de avond.