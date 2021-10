September was warm en zeer droog

September is zeer droog en ook warm verlopen. De maand eindigt op de zevende plek van warmste septembermaanden sinds 1901, meldt het KNMI. Het was gemiddeld 15,9 graden Celsius, terwijl het langjarig gemiddelde voor september 14,7 graden aangeeft.

September had 22 warme dagen waarop de temperatuur boven de 20 graden uit kwam. Er waren ook zomerse dagen waarop het warmer werd dan 25 graden. Nieuw Beerta in Groningen spant de kroon met 28,5 graden op 9 september. Het koudst werd het in het Gelderse Herwijnen, waar het op 21 september aan de grond even tot nachtvorst kwam.

De afgelopen maand was ook erg droog. Aan het eind was het aan de kust zelfs extreem droog. In Rotterdam viel tot en met 26 september geen millimeter regen, aldus het KNMI. Maar het droogst was het in Voorschoten en Herwijnen. Gemiddeld viel er in september in het land 28,6 millimeter regen, terwijl 73,0 millimeter als normaal geldt.

September is ook zonnig geweest, maar de verschillen waren volgens het KNMI groot. Het noorden kreeg juist minder zon dan normaal, terwijl het in het uiterste zuiden zeer zonnig was. De maand telde gemiddeld 178,2 zonuren, twintig meer dan gewoonlijk.