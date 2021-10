Testen voor op reis gaat geld kosten

Mensen die een coronatest nodig hebben omdat ze op reis gaan, moeten daar vanaf vrijdag voor gaan betalen. Afgelopen zomermaanden was het gratis. De kosten variëren per type test en per aanbieder.

Voor sommige reizen volstaat een antigeentest, voor andere bestemmingen is alleen een PCR-test voldoende. Bij de grote aanbieder Spoedtest.nl kost een PCR-test 80 euro. De uitslag is er dan binnen 24 uur. Een antigeentest kost beduidend minder: 40 euro. Bij andere aanbieders zijn die sneltesten ook een stuk goedkoper dan de PCR-tests.

Wie via Testen voor Toegang een gratis antigeentest laat doen voor toegang tot bijvoorbeeld een concert of de horeca, kan de uitslag ook gebruiken om mee op reis te gaan. Hetzelfde geldt voor de PCR-test van de GGD: ook met die negatieve uitslag kan een internationale QR-code worden aangemaakt. Wie zich bij de GGD laat testen moet wel coronaklachten hebben. Ook Testen voor Toegang is officieel niet bedoeld voor reistests.

Mensen die niet (volledig) gevaccineerd zijn, hebben een negatieve testuitslag nodig om andere landen binnen te kunnen.