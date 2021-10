Weer zo’n 1700 coronagevallen, gemiddelde verandert nauwelijks

De daling van het aantal coronagevallen vlakt af. Voor de vierde dag op rij zijn er iets meer dan 1700 positieve tests geregistreerd. Dat is ook bijna gelijk aan vorige week vrijdag, en daardoor veranderde het gemiddelde nauwelijks.

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 1741 meldingen van positieve tests. In de afgelopen zeven dagen zijn 11.538 besmettingen vastgesteld, gemiddeld 1648 per dag. Het is de zevende dag op rij dat het gemiddelde rond dat niveau schommelt.

Het aantal sterfgevallen steeg met zes. Dat wil niet zeggen dat zij allemaal in de afgelopen dag zijn overleden. Soms duurt het een tijdje voor het RIVM bericht krijgt dat een coronapatiƫnt is gestorven.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM het overlijden van 29 mensen aan Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat komt neer op gemiddeld zo’n vier sterfgevallen per dag. Dat is weliswaar iets hoger dan het weektotaal tot en met donderdag, maar het is aanzienlijk lager dan de anderhalve maand daarvoor.