Oorlogsgravenstichting start 75-jarig jubileum op ereveld Loenen

De Oorlogsgravenstichting herdenkt zaterdag haar 75-jarig bestaan op het Nationaal Ereveld in Loenen (Gelderland). De stichting, die kort na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht, beheert op dit moment ruim 50.000 graven van Nederlandse oorlogsslachtoffers over de hele wereld. Bij de Oorlogsgravenstichting staan 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers geregistreerd.

Omdat Nederland niet actief had meegevochten in de Eerste Wereldoorlog was er, anders dan in andere Europese landen, na de Tweede Wereldoorlog geen organisatie om graven van gevallen Nederlanders te verzorgen. Over de hele wereld verspreid ging het toen om meer dan 10.000 rustplaatsen. In 1946 werd de Oorlogsgravenstichting opgericht, die tot 1952 aan het zoeken was naar gegevens van Nederlandse graven. Tegenwoordig worden op de erevelden ook slachtoffers begraven van oorlogen en missies na de Tweede Wereldoorlog. In Loenen is ook een ereveld voor veteranen.

Het ereveld op de Grebbeberg in Rhenen was de eerste oorlogsbegraafplaats van Nederland. Hier rusten de militairen die in de begindagen van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden. De Oorlogsgravenstichting beheert graven op tientallen erevelden. Die liggen niet alleen in Nederland maar ook in onder andere voormalig Nederlands-Indiƫ, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Australiƫ en de Verenigde Staten.