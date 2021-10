Gouden Film Award voor Mijn beste vriendin Anne Frank

De film Mijn beste vriendin Anne Frank krijgt de Gouden Film Award. Dat betekent dat er 100.000 bezoekers naar het oorlogsdrama over de vriendschap tussen Anne Frank en Hannah Goslar zijn geweest.

Hoofdrolspeelsters Aiko Mila Beemsterboer en Josephine Arendsen namen de award zondag samen met regisseur Ben Sombogaart in ontvangst. De Gouden Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival en wordt ondersteund door het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds.

Mijn beste vriendin Anne Frank is gebaseerd op het waargebeurde verhaal dat Hanneli – Hannah – Goslar na de Tweede Wereldoorlog heeft verteld. Hannah verliest haar vriendin Anne uit het oog als de familie Frank in 1942 moet onderduiken. Jaren later zien de meisjes elkaar terug in concentratiekamp Bergen-Belsen. Daar riskeert Hannah haar leven in de hoop haar ernstig verzwakte vriendin te helpen.