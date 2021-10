Roparun haalt tijdens jubileumeditie ruim 2 miljoen euro op

Met de dertigste editie van de Roparun is ruim 2 miljoen euro opgehaald, geld dat bestemd is voor projecten die leven met kanker proberen te verbeteren. Er werd 2.030.030 euro opgehaald, “een stoer bedrag waar we heel blij mee zijn”, aldus een woordvoerder.

Het is voor het eerst in twee jaar dat het loopevenement weer kon doorgaan, nadat corona in 2020 en 2021 een streep door de run zette. Tijdens eerdere edities werd gestart in Parijs of Noord-Duitsland en in drie dagen tijdens het Pinksterweekend door vier landen hardgelopen. Deze jubileumeditie was twee dagen en volledig in Nederland vanwege corona.

De 175 teams liepen 300 kilometer door de zuidelijke provincies, de start en finish was in Landgraaf op het festivalterrein van Pinkpop. “Een deel van de teams liep linksom en een deel rechtsom, het is de eerste editie dat ze elkaar tegenkwamen.”

Tijdens de run wordt dag en nacht gelopen. Teams hebben maximaal acht lopers verdeeld over twee groepen. Terwijl de ene groep om en om rent en “zo’n 30, 40, 50 kilometer afleggen, hoe ver ze zelf willen”, gaat de andere groep “rusten, eten, masseren en verplaatsen”, om daarna de dienst weer over te nemen, legt de woordvoerder uit.

De teams nemen eigen begeleiders mee, waaronder chauffeurs, fietser die meerijden voor de route en steun, cateraars en andere verzorgers. Iedereen moest voorafgaand een coronabewijs laten zien.

De Roparun wordt sinds 1992 georganiseerd en heeft sindsdien zo’n 90 miljoen euro opgehaald. In recordjaar 2019 werd door 340 teams 5,6 miljoen euro binnengehaald. Het geld gaat naar grote en kleine projecten “die kwaliteit van leven toevoegen” voor kankerpatiĆ«nten, aldus de woordvoerder. Zo werd er 800 euro ingebracht voor een verwendag op een oncologieafdeling. Familiehuis Daniel den Hoed kon rekenen op een grote donatie. Het huis biedt een tijdelijk ‘tweede thuis’ aan familieleden van kankerpatiĆ«nten, zodat zij dicht bij elkaar kunnen zijn.