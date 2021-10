Moordverdachte Iliass K. houdt als getuige zijn kaken op elkaar

Meervoudig moordverdachte Iliass K., volgens justitie de spil in een liquidatiebende, heeft maandag in een ingelast getuigenverhoor geweigerd vragen over zijn medeverdachten te beantwoorden. “Verschoningsrecht”, klonk het in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp veelvuldig uit de mond van de 34-jarige K., tegen wie eerder een levenslange gevangenisstraf is geëist.

Volgens het OM was K. de centrale figuur in een moordbende die zou zijn voortgekomen uit de organisatie van de in 2014 zelf geliquideerde crimineel Gwnette Martha. K., die moordopdrachten zou hebben aangenomen en weggezet, is ervan beschuldigd in 2014 drie liquidaties te hebben aangestuurd en nog zeker twee moordopdrachten te hebben verstrekt die nooit zijn uitgevoerd.

Tot de slachtoffers van de bende behoorden de in februari 2014 in Zaandam doodgeschoten Alex Gillis en de 30-jarige Stefan Regalo Eggermont. De onschuldige huisvader uit Amsterdam werd in de zomer van 2014 vermoord toen hij thuiskwam na een avondje voetbal kijken. Het was de eerste liquidatie die als vergismoord de boeken inging. Eggermont reed in eenzelfde type auto als het beoogde doelwit, de inmiddels tot levenslang veroordeelde Omar L.

K., in 2018 opgepakt en sindsdien hardnekkig zwijgend, gaf vlak voor de zomer aan alsnog een boekje te willen opendoen over de misdrijven waarvan hij wordt verdacht en de vermeende rol die hij zou hebben vervuld binnen de moordbende. De officieren van justitie hadden toen al levenslang tegen hem geëist. K. legde hij bij de politie vervolgens een reeks belastende verklaringen af tegen een deel van de acht medeverdachten in de zaak. Daarbij zei hij onder meer “dat ik hun gezichten wil zien als ik ze aanwijs”.

Over die verklaringen zou K. maandag aan de tand worden gevoeld, maar de vermeende moordmakelaar hield zijn kaken op elkaar. “Op advies van mijn advocaat”, zei hij. “Het liefst houd ik me niet aan dat advies, maar ik ben geen advocaat en hij wel.” De raadsman zei na afloop dat K. er “geen belang bij heeft” vragen te beantwoorden in de zaken van anderen. K. zei zelf dat hij later deze maand “zeker” vragen gaat beantwoorden. Hij wordt dan als verdachte gehoord in zijn eigen zaken.

Het proces, dat door K. maanden uitloopt, gaat volgende week verder. De uitspraak is in januari.