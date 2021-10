OM eist werkstraf tegen falende bewakers joodse school

Tegen twee voormalige wachtcommandanten van de marechaussee is maandag voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem een werkstraf van veertig uur geëist, omdat zij tijdens het bewaken van de joodse school Cheider in Amsterdam in hun auto in slaap waren gevallen of op hun telefoon zaten te kijken. Het tweetal werd vlak na het incident in februari 2020 ontslagen.

De 26-jarige Jemyro van R. uit Woerden en Noah V. (21) uit Poortugaal werden betrapt door twee collega’s van de Snelle Reactie Eenheid (SRE) van de marechaussee. Die collega’s zeiden dat de twee die ochtend vlak voordat de school begon in een diepe slaap waren in hun voertuig, ook nadat ze met groot licht werden beschenen. Zelf beweerden de twee dat een van hen enkele momenten op zijn telefoon had zitten kijken en de ander slechts een kort moment was ‘weggevallen’. Volgens het tweetal waren ze om beurten wel degelijk alert.

Joodse scholen worden vanwege de terroristische dreiging al jaren bewaakt door politie, particuliere bewakingsdiensten en de marechaussee. De wachtcommandanten hadden tot taak de ingangen van de school scherp in de gaten te houden bij het in- en uitgaan van de school.

De marechaussee is dagelijks met twee voertuigen bij scholengemeenschap Cheider in Amsterdam. Vanaf 07.00 uur in de ochtend controleert ze prullenbakken en auto’s in de omgeving van de school. Na de aanslag op het Joods Museum in Brussel in 2014, waarbij vier doden vielen, kwam er een hoog stalen hek om de school. Ook is er een permanente politiepost.

Nadat de twee ontslagen wachtcommandanten hun controleronde hadden gemaakt, trokken ze zich vanwege het slechte weer terug in hun auto tot de leerlingen rond 08.00 uur zouden komen. Nadat ze door collega’s werden betrapt op hun gebrek aan waakzaamheid, werd het duo naar huis gestuurd en twee weken later ontslagen. “Het was onze droom om dit werk te mogen doen, nu schaam ik me kapot”, zei Noah V. maandag tegen de rechters.

De rechtbank doet uitspraak op 18 oktober.