In Zeeland en Zuid-Holland is code geel van kracht wegens zware windstoten, meldt het KNMI. Het gaat om windstoten van 75 tot 80 kilometer per uur vanuit het westen.

Volgens het weerinstituut gaan de zwaarste windstoten gepaard met buien. “Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden”, aldus het instituut.

Code geel is waarschijnlijk van kracht in de provincies tot woensdagmiddag 12.00 uur. Daarna “neemt de wind af en verdwijnen de zware windstoten”.