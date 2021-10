Kaag: terecht dat D66 drankroddel over Remkes heeft teruggenomen

D66-leider Sigrid Kaag noemt het “zeer terecht” dat haar partij opmerkingen van mogelijk overmatig drankgebruik aan het adres van informateur Johan Remkes “direct heeft teruggenomen”. De roddel is niet door haarzelf of door haar secondant Rob Jetten de wereld in geholpen, benadrukt zij.

Kaag richtte zich aan het begin van haar bijdrage aan het formatiedebat in de Tweede Kamer met deze woorden rechtstreeks tot Remkes, met wie zij naar eigen zeggen ook al had gebeld over de kwestie. Openlijke excuses maakte zij evenwel niet. Zij werd over de zaak aangevallen door SP en PVV.