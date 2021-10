Koolmees treedt terug als minister, komt niet in nieuw kabinet

D66’er Wouter Koolmees legt zijn functie als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorlopig neer als de Tweede Kamer besluit hem tot informateur te benoemen. Hij keert ook niet terug in een nieuw kabinet. Dat heeft partijleider Sigrid Kaag gezegd tijdens het Kamerdebat over de kabinetsformatie.

Volgens Kaag heeft ze gekozen voor de “beste kandidaat” als formateur. “Hij kan autonoom en vrij opereren.” Ze heeft ook gekozen voor Koolmees omdat er “haast” geboden is met de vorming van een kabinet. “Het optimistische scenario is dat we er snel moeten kunnen uitkomen met een dun regeerakkoord”, zei Kaag.

Dat moet mogelijk zijn omdat er al “heel veel” ligt waar de vier partijen mee aan de slag kunnen. Het gaat dan volgens Kaag om het document dat VVD en D66 deze zomer hebben geschreven. Maar ook om het resultaat van de werkzaamheden van informateurs Tjeenk Willink en Hamer.

De D66-leider noemde onder meer onderwijs, klimaat, aanpak ongelijkheid, onderwijs, Europa en stikstof als belangrijke onderwerpen voor de formatie. “Wij willen een progressief beleid.” Ze waarschuwde dat het “niet makkelijk” gaat worden om tot een kabinet te komen met VVD, CDA en ChristenUnie. Maar de burger is volgens haar meer gediend bij een partij die verantwoordelijkheid neemt dan een die binnen een jaar nieuwe verkiezingen uitschrijft.