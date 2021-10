CDA wil miljoenennota verplaatsen naar het voorjaar

De miljoenennota moet niet meer op Prinsjesdag, maar in het voorjaar worden gepresenteerd. Dat bepleit het CDA woensdag tijdens het financiële debat over de Rijksbegroting. De partij volgt daarbij een aanbeveling van de Raad van State.

“Met het verplaatsen van de miljoenennota naar het voorjaar is er meer tijd voor inspraak van de Tweede Kamer op de plannen van het kabinet”, zegt CDA-Kamerlid Inge van Dijk. “Hierdoor wordt de rol van de Tweede Kamer versterkt. Daarnaast zorgt het eerder in het jaar voor financiële zekerheid en duidelijkheid voor gemeentes en lopen we in de pas met de Europese begrotingscyclus. Hoogste tijd om dit nu te regelen.”

Vorige maand sprak de Raad van State zich uit voor het verplaatsen van de miljoenennota omdat de plannen die het kabinet nu op Prinsjesdag presenteert in de maanden daarvoor al zijn afgestemd door de coalitiepartijen. Oppositiepartijen hebben daar dan nog weinig over te zeggen, terwijl meer inspraak van de Tweede Kamer momenteel een belangrijk thema is in politiek Den Haag.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra (ook CDA) zei op Prinsjesdag dat hij niet denkt dat het verplaatsen van de miljoenennota soelaas biedt. Het Nederlandse begrotingsbeleid sluit inmiddels goed aan bij dat van Europa, zegt de demissionaire bewindsman. Als het zwaartepunt eerder in het jaar ligt, krijgt een kabinet volgens Hoekstra bovendien “onherroepelijk de behoefte om aan het einde toch nog aan allerlei knopjes te gaan draaien”.