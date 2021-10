CDA wil opheldering over geweigerde hulp voor Afghanen

Het CDA wil opheldering van het kabinet over het besluit van het ministerie van Buitenlandse Zaken om hulp van het Rode Kruis voor achterblijvers in Afghanistan te weigeren. De hulporganisatie liet eind augustus weten te willen helpen bij het onder meer opzetten van hulplijnen en psychosociale hulp aan de achterblijvers.

De Volkskrant berichtte over het afwijzen van het aanbod. Het ministerie zegt in de krant zelf contact te hebben met de achterblijvers en psychosociale hulp te verstrekken. Er bleven honderden Nederlanders en Afghanen achter toen de evacuatie door Defensie uit Kabul eind augustus gedwongen moest stoppen.

“Het CDA heeft maandag de regering opgeroepen om met internationale partners humanitaire hulp te bieden in Afghanistan”, zegt CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder. “Hierbij staan de eerste levensbehoeften van de Afghanen voorop, maar ook psychosociale hulp is belangrijk. Wij zullen om duidelijkheid vragen over het hulpaanbod van het Rode Kruis.”

De Kamer was zeer kritisch over de evacuatie en steunde een motie van afkeuring hierover. Dat leidde tot het aftreden van ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie). Het kabinet hoopt eind deze week de Kamer te informeren over de stand van zaken rond de achterblijvers in Afghanistan.