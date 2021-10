Jaarbeurs Utrecht wordt weer vaccinatielocatie

De Jaarbeurs in Utrecht wordt vanaf vrijdag weer gebruikt om mensen te vaccineren tegen het coronavirus. Mensen kunnen er zeven dagen per week zonder afspraak terecht om een prik te halen. Op de locatie zijn de vaccins van Pfizer/BioNTech en Janssen beschikbaar.

In februari was een extra grote vaccinatielocatie in de Jaarbeurs in gebruik genomen. Die ging eind augustus dicht. Sindsdien zijn er een paar tijdelijke priklocaties geopend in buurten waar naar verhouding minder mensen gevaccineerd zijn, zoals Lombok, Kanaleneiland en Overvecht. Ook is er een vaccinatielocatie op het universiteitsterrein. “Dat blijven we doen. Maar een vaste locatie waar mensen zeven dagen per week terecht kunnen is ook wel wenselijk”, legt een GGD-woordvoerster uit.