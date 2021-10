Boeren voor rechter voor geweld en vernielen deur provinciehuis

Twee jaar na het boerenprotest in Groningen, waarbij onder meer de deur van het provinciehuis werd vernield met een trekker, staan donderdag bij de rechtbank boeren terecht voor opruiing en openlijk geweld.

Op maandag 14 oktober 2019 drongen boze boeren het provinciehuis in Groningen binnen om een gesprek met het provinciebestuur af te dwingen over het stikstofbeleid. Met een tractor werd de deur van het provinciehuis geramd. Ook sneuvelde een glas-in-loodraam en werd het pand besmeurd met eieren. De schade bedroeg meer dan 10.000 euro.

De politie hield een dag later enkele verdachten aan die zich donderdag bij de rechtbank in Groningen moeten verantwoorden. Een 41-jarige man uit Noordbroek wordt verdacht van het vernielen van de deur. Een 32-jarige man uit Tynaarlo zou op de Vismarkt met een trekker tegen bouwhekken hebben gereden. Daarnaast zou hij in een opgeheven laadbak van een trekker hebben gestaan en vanaf daar via een megafoon de menigte hebben opgeruid.

Ook een 50-jarige man uit Groningen zou zich schuldig hebben gemaakt aan opruiing. Een 30-jarige man uit Noordhorn zou op de Grote Markt met een trekker tegen een politiepaard zijn gereden. Een vijfde verdachte rond het boerenprotest is een 56-jarige man uit Noordhorn. Hij zou op 4 november 2019 agenten op zijn boerderij hebben gehinderd toen de politie op zijn erf onderzoek kwam doen naar zijn trekkers.