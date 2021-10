Snelweg A12 na groot onderhoud weer open voor verkeer

Donderdagochtend vroeg is de A12 tussen Utrecht en Nieuwerbrug weer opengegaan voor het verkeer, meldt Rijkswaterstaat. De snelweg was de afgelopen negen dagen dicht wegens groot onderhoud.

Tussen Woerden en Nieuwerbrug is het asfalt over 4,5 kilometer over de volledige breedte vervangen door zeer stil asfalt. Verder is 23 kilometer aan nieuwe belijning aangebracht, zijn 38 detectielussen vervangen, zijn acht voegovergangen vervangen voor stillere voegen, is kapotte verlichting vervangen, is er gemaaid en zijn er betonreparaties aan viaducten uitgevoerd.

De werkzaamheden gingen dag en nacht door. De A12 verkeert in de andere richting in betere conditie en wordt volgens Rijkswaterstaat op een later moment aangepakt.

Er was veel kritiek van transportorganisaties op het besluit om de weg buiten vakantietijd negen dagen af te sluiten. De weg is een cruciale transportroute, waar dagelijks ongeveer 80.000 voertuigen waaronder 9000 vrachtwagens gebruik van maken.

Rijkswaterstaat spreekt van een bewuste keuze: “We hebben bewust gekozen voor een korte afsluiting met hevige hinder. Met een volledige afsluiting van meerdere dagen achter elkaar hebben we in korte tijd veel werk verzet en konden we de veiligheid van de weggebruiker en wegwerker beter garanderen dan bij kortstondige afsluitingen.”