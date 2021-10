Meer en meer coronapatiënten belanden in het ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis moet worden opgenomen, neemt toe. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) 365 nieuwe opnames. Dat is weliswaar gelijk aan het weektotaal op donderdag, maar het is ook het hoogste niveau in meer dan twee weken tijd.

In de week tot en met vorige vrijdag telde het LCPS 288 nieuwe opnames. Het aantal mensen dat in een ziekenhuis belandde vanwege een coronabesmetting is dus met bijna 27 procent gestegen. Dat is de grootste toename op weekbasis sinds 31 juli, tijdens de vierde golf.

Op dit moment kunnen evenveel coronapatiënten het ziekenhuis verlaten, doordat ze zijn opgeknapt of juist overleden. Daardoor blijft het totale aantal opgenomen coronapatiënten onveranderd. Ziekenhuizen behandelen net als op donderdag 469 patiënten vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Op de intensive cares kwamen er netto twee patiënten bij. Op die zalen liggen nu 130 mensen. Op de verpleegafdelingen kwamen juist twee bedden beschikbaar, het aantal coronapatiënten daar daalde naar 339.