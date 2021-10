Meer mensen dan normaal overleden in september

Het aantal sterfgevallen lag in het grootste deel van september hoger dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Dat is te zien in alle leeftijdsgroepen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In vier van de vijf weken in september was er sprake van oversterfte. Dat houdt in dat er duidelijk meer mensen overleden dan te verwachten viel op basis van sterftecijfers in voorgaande jaren en demografische trends. Dat is te zien bij mensen van boven de 80 jaar, tussen de 65 en 80 jaar en mensen onder die leeftijd maar het verschilde per week in welke leeftijdsgroep oversterfte was.

Vorige week overleden naar schatting bijna 3100 mensen, 300 meer dan verwacht voor deze periode. Dat mensen stierven door het coronavirus lijkt maar een deel van de verklaring. Van 20 mensen is bekend dat ze zijn overleden aan Covid-19, melden de onderzoekers op basis van cijfers van het RIVM. Wat verder de onderliggende oorzaken zijn van de oversterfte is niet bekend.

Tijdens de uitbraak van het coronavirus overleden maandenlang veel mensen die langdurige zorg ontvingen. De afgelopen maanden is juist bij deze groep geen sprake van oversterfte.