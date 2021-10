Minister Knapen voorstander van financiële sancties tegen Polen

Minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) zou het goedvinden als de Europese Unie Polen financieel straft, na een uitspraak van het Constitutioneel Tribunaal dat het nationaal recht voor het Europese gaat. Het is volgens de demissionaire minister echter afwachten wat de Europese Commissie precies mág doen. “Ik vind het op een gegeven moment ophoudt met het geduld ja”, zegt de bewindsman na de ministerraad. “Maar we moeten ook kijken wat kan en wat mag.”

“Het stapelt zich op”, zegt Knapen over de situatie in Polen. Hij zinspeelt op het achterhouden van Europese coronagelden die voor Polen zijn bestemd. “Dat zou mijn inzet zijn, dat zou mijn voorkeur hebben. Maar we moeten wel kijken wat mogelijk is.” Het is juist nu belangrijk dat de Europese Unie zich “hoe dan ook” aan de regels houdt.

Wel blijft het een lastige situatie met Polen, vindt ook de minister. De Commissie kan het land niet zomaar uit de EU zetten. “Uiteindelijk bestaat de Europese Unie op het feit dat iedereen zich houdt aan de Europese regels. Dus daar moeten we naar terug, linksom of rechtsom.”

Knapen verwacht “ergens in de loop van dit jaar” uitspraak van het Europese hof. “Daar wacht de Commissie ook op om volgende stappen te kunnen zetten”, zegt de CDA’er. “Het zou kunnen zijn dat dat het moment is waarop echt actie kan worden ondernomen” tegen Polen.

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker noemt de uitspraak van het Poolse hof “volstrekt onacceptabel. Europees recht gaat altijd boven het nationaal recht”.