Vliegverkeer Eindhoven, Rotterdam en Schiphol gehinderd door mist

Het vliegverkeer van en naar Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport heeft vrijdagochtend last van de mist. Meerdere binnenkomende vluchten zijn omgeleid of vertraagd en ook meerdere vertrekkende toestellen kunnen nog niet opstijgen. Schiphol vraagt reizigers goed de vluchtinformatie in de gaten te houden. Rotterdam The Hague Airport vreest dat de vertragingen in de ochtend de hele dag voor problemen kunnen zorgen.

In Rotterdam is momenteel 275 meter zicht en eerder in de ochtend was dat nog 200 meter, wat volgens een woordvoerder van de luchthaven “veel te weinig is”. Om te kunnen vliegen is 450 meter zicht nodig. Daarom zijn zo’n zes vluchten vertraagd, die volgens de woordvoerder “hopelijk rond het middaguur” weer kunnen vertrekken. Momenteel is één vlucht naar Rotterdam gestrand in Duitsland, met ongeveer 150 mensen aan boord. Deze had om 09.45 uur moeten aankomen, maar komt nu naar verwachting rond 12.00 uur aan.

Vliegverkeer van en naar Eindhoven is momenteel niet mogelijk. Ongeveer twintig vluchten die tot 12.00 uur hadden moeten vertrekken vanaf Eindhoven zijn vertraagd of geannuleerd. Ruim tien vluchten die moesten aankomen op Eindhoven sinds 08.20 uur, zijn omgeleid naar onder meer Maastricht of de Duitse luchthavens Keulen en Weeze. Eindhoven Airport meldt dat er grote drukte is in de terminal en dat het gebied achter de veiligheidscontrole is gesloten.

Op Schiphol zijn ook meerdere aankomende en vertrekkende vluchten vertraagd. Volgens een woordvoerder van de luchthaven wordt piloten gevraagd wegens de mist extra afstand te houden, waardoor de vertragingen optreden. Een enkele vlucht is geannuleerd. Schiphol kan niet zeggen hoeveel vluchten precies last hebben van de mist.