ProRail aan de slag met bevergang onder spoor

Het treinverkeer tussen Groningen en Assen is vrijdagavond gehinderd door een bevergang. Bij het Drentse plaatsje Taarlo had een bever een gang onder een van de sporen gegraven waardoor het risico bestond dat het spoor kon verzakken. ProRail heeft ’s nachts gewerkt om de ondergrond weer stabiel te maken. Zaterdagochtend reden de treinen weer volgens dienstregeling.

De bevergang bleek al deels ingestort. De gang werd ontdekt nadat een ecoloog erop had gewezen dat er nabij het Taarlo een beverburcht is, meldt ProRail. Dat gebeurde woensdag tijdens een beversymposium in Ravenstein (Noord-Brabant). Bij het beraad waren organisaties als Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen en ook spoorbeheerder ProRail om te af te stemmen waar de opkomst van de bever voor mogelijke problemen kan zorgen en welke oplossingen daarvoor zijn te bedenken. De bever is een beschermde diersoort en de populatie groeit sinds de herintroductie in 1988. In Nederland zijn nu ongeveer 3500 bevers. Dat is goed voor de natuur, maar het dier veroorzaakt ook veel schade aan bijvoorbeeld dijken en dus ook spoorwegen.

ProRail zoekt oplossingen om zo’n zevenduizend kilometer spoor in Nederland te beschermen tegen bevers, bijvoorbeeld door gaas in de grond te gebruiken en zo te voorkomen dat dieren gangen graven in de taluds. “We komen de bever vaker tegen. Voor het spoor zijn bevers bijzonder bedreigend, omdat ze grote holen graven vanuit het water. De holen zijn heel moeilijk te vinden, maar kunnen in het ergste geval leiden tot plotselinge verzakking van het baanlichaam en ontsporing. Daarnaast is er het risico van vallende bomen door het geknaag en een verhoging van het waterpeil, wat ook weer kan leiden tot baaninstabiliteit.”