RIVM meldt 2520 nieuwe coronagevallen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 2520 meldingen gekregen van mensen met een positieve coronatest.

Dat is meer dan het zevendaags gemiddelde van 2156, maar nog wel minder dan vrijdag toen (gecorrigeerd|) 2781 nieuwe gevallen werden geregistreerd.

Het aantal sterfgevallen nam tussen vrijdag en zaterdag met 2 toe, evenals vrijdag. Dat betekent niet dat deze mensen allemaal het afgelopen etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden vaak later gemeld.

In Amsterdam kregen 98 mensen sinds vrijdag te horen dat ze met het coronavirus besmet zijn geraakt. In Rotterdam waren dat er 93 en in Den Haag 87. Uit Leiden kwamen 59 nieuwe meldingen van besmettingen en uit Almere 44.