Man opgepakt om bluetooth speaker met babygehuil in containers

Een 48-jarige man uit Zoetermeer is opgepakt omdat hij mogelijk iets te maken heeft met de bluetooth speakers die recent in vuilcontainers zijn gevonden en waaruit babygeluiden kwamen. Hulpdiensten kregen vrijdag en zaterdag drie meldingen van babygeluiden uit containers en zetten alles op alles om een eventuele zuigeling te redden.

Het bleek te gaan om speakers waaruit babygehuil kwam. De recherche onderzocht die speakers en dat onderzoek leidde naar de man uit Zoetermeer. Hij zit vast en zijn rol bij de drie meldingen wordt bekeken.

Vrijdagmiddag kwam er een melding van babygehuil uit een container in Zoetermeer. Zaterdagochtend volgde eenzelfde incident, verderop in Zoetermeer. Later bleek ook vrijdagavond al een melding te zijn gedaan vanuit Rozenburg. De politie is niet blij met deze acties, die veel hulpverleners onnodig erg veel tijd hebben gekost.