Advocaat, neef van Taghi, voorgeleid aan rechter-commissaris

De 38-jarige advocaat die vrijdag is aangehouden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, een neef van Ridouan Taghi, wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam. Die bepaalt of hij voorlopig vast blijft zitten. Volgens het Openbaar Ministerie is de advocaat maandenlang de boodschapper geweest tussen de gedetineerde Taghi en de buitenwereld. Het OM verdenkt hem ervan dat hij tot de veronderstelde misdaadbende van Taghi behoort.

De neef heeft Taghi tientallen keren in de EBI bezocht en heeft talloze keren met hem gebeld. Taghi zou door die contacten zijn criminele activiteiten hebben kunnen voortzetten. Hij zou volgens justitie bezig zijn geweest met het beramen van uitbraakplannen. Het onderzoek naar zijn contacten buiten de gevangenismuren kwam in februari op gang. In de zomer kwam de neef als potentiƫle boodschapper in beeld.

Taghi zit sinds december 2019 vast in de EBI, de best beveiligde gevangenis van Nederland. Hij is hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo, dat draait om een reeks onderwereldmoorden. Het proces gaat gepaard met vele incidenten. De moorden op de broer van de kroongetuige, advocaat Derk Wiersum en Peter R. de Vries hebben er een ongekende lading aan gegeven.

Na de arrestatie van de neef vrijdag is diens kantoor in Utrecht en woning in Maarssen doorzocht. Daarbij zijn notitieboekjes, aantekeningen en digitale gegevensdragers in beslag genomen. Ook de cel van Taghi in de EBI is doorzocht.