Slob: zorgen over Stichting Islamitisch Onderwijs nemen toe

Demissionair minister Arie Slob maakt zich steeds meer zorgen over de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), waar ook het Cornelius Haga Lyceum onder valt. Die school is al jaren omstreden, onder meer vanwege wanbestuur en vermeende banden met extremisten.

Het leek enige tijd de goede kant op te gaan met de stichting, schrijft Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Zo was er goed contact tussen het ministerie en het interim-bestuur van de stichting en ook de Inspectie was positief over een deel van de zogeheten “herstelopdracht” waar de stichting aan moet voldoen.

Maar onlangs is er “veel gebeurd”, aldus Slob. Het interim-bestuur waar hij goed contact mee had, zit er inmiddels niet meer. Bovendien heeft de Inspectie van het Onderwijs signalen gekregen van “misstanden in en om het bestuur van SIO”. Volgens Slob gaat het om “andersoortige problemen” dan eerder, maar is er desondanks reden voor zorgen en “gerichte aandacht”. De minister schrijft dat de Inspectie de situatie “zeer nauwlettend” in de gaten blijft houden en indien nodig ingrijpt. Wat er precies aan de hand is, wilden woordvoerders van het ministerie van Onderwijs en in Inspectie van het Onderwijs niet zeggen.

Het Parool schreef ruim twee weken geleden dat het weer onrustig is bij het Haga Lyceum. Volgens de krant vertrok directeur Achmed Baâdoud, nadat het bestuur heb op non-actief had willen zetten. Binnen de school zou onvrede zijn over het naar verluidt strenge beleid van Baâdoud. Ook zou de directeur volgens het Parool onder meer “onregelmatigheden rond geldstromen” hebben ontdekt. Vervolgens stelde hij het bestuur een ultimatum: hij zou aangifte doen over de vermeende misstanden als het bestuur niet binnen enkele dagen zou aftreden.