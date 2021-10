Samsom: echte oplossing hoge energieprijs is snel verduurzamen

Het is begrijpelijk dat EU-landen de sterk stijgende energiekosten van hun burgers willen verzachten, maar de belangrijkste oplossing voor het probleem is een snelle verduurzaming. Die boodschap had Diederik Samsom, de kabinetschef van eurocommissaris Frans Timmermans, dinsdag voor Nederland. “Richt compensatie vooral op de lage inkomens en ga ondertussen werken aan structurele oplossingen.”

Samsom, die nauw betrokken is bij de Europese klimaatplannen, sprak dinsdag via een videoverbinding de deelnemers van de Vakbeurs Energie in Den Bosch toe. Hij benadrukte het belang van isolatie, energiebesparing en het ontwikkelen van alternatieven voor aardgas. “We hebben de middelen. Grijp het moment.”

De kabinetschef van Timmermans wees erop dat de EU 750 miljard euro heeft uitgetrokken voor duurzaam economische herstel van de coronacrisis. Hij verbaast zich erover dat Nederland als enige EU-land nog geen herstelplannen heeft gemaakt om aan de commissie voor te leggen. “Zonde. Het is gewoon gratis geld, het ligt klaar om op te halen in Brussel.”

Nederland kan aanspraak maken op bijna 6 miljard euro. Dat geld zou wat Samsom betreft bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om sociale huurwoningen te verduurzamen. Het demissionaire kabinet heeft het maken van herstelplannen echter doorgeschoven naar het nog te vormen nieuwe kabinet. Dat is overigens wel toegestaan.

In de Brabanthallen, waar de energiebeurs wordt gehouden, kreeg Samsom bijval van mensen als Theo Henrar, die de technologische industrie vertegenwoordigt, en Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. Die laatste noemde het “te gek voor woorden dat Nederland nog steeds geen plan heeft ontwikkeld om hier invulling aan te geven”. Henrar: “Ga maar eens tegen ondernemers zeggen dat je daar te lui voor bent.” Volgens Verhagen denken veel mensen momenteel door de hoge energieprijzen: had ik toch maar mijn huis ge├»soleerd. De overheid moet daarop inspelen, vindt hij.

Tijdens zijn bijdrage op afstand waarschuwde Samsom voor een “verkeerde reflex”. Nu de energieprijzen “door het dak schieten” zouden politici in de verleiding kunnen komen om juist weer meer fossiele brandstoffen uit de grond te gaan halen. Bijvoorbeeld door de gaskraan in Groningen weer open te draaien, of meer aardgaswinning uit kleinere velden toe te staan. “Investeer in duurzame energie en in besparing”, raadde hij de politiek aan. “Zet het Klimaatakkoord op stero├»den.”