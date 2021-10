Sigrid Kaag over doodsbedreiging: ik was echt ontredderd

D66-leider Sigrid Kaag heeft genoeg van de doodsbedreigingen aan haar adres. Dinsdagmiddag woonde Kaag bij de rechtbank in Den Haag een zitting van de politierechter bij en maakte ze gebruik van haar spreekrecht. De officier van justitie eiste vier maanden celstraf tegen de 43-jarige Erik van Z.

“Ik werd er stil van. Ik was echt ontredderd en ik voelde de angst die het moet inboezemen”, zei Kaag over het dreigende Facebookbericht waarvoor Van Z. terechtstaat. “Hoe veilig ben ik nog, hoe veilig zijn mijn man en kinderen?” Tegen de verdachte zei ze: “Ik ken u niet. Vanwaar die wens om een einde te maken aan het leven van een ander?”

Kaag zegt dat ze regelmatig haatdragende reacties op sociale media leest. Ze wil dit patroon doorbreken. “Nu kijk ik op tegen de dreigbrieven. Ik ben bang om de post te openen. Onbekommerd de honden uitlaten is er ook niet meer bij.” Kaag maakt zich ook zorgen over haar dierbaren en vertelde dat de kinderen niet meer naar huis durven te komen “doordat het huis niet meer een veilige plek is door de baan van hun moeder”.

Van Z. heeft ook demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge met de dood bedreigd. De in Spanje woonachtige Nederlander zit nu ruim een week vast. Hij is in het weekend van 2 oktober aangehouden tijdens een bezoek aan Nederland.

De man heeft de dreigende teksten geplaatst op Facebook, op de openbare Facebookgroep van D66 in Noord-Brabant en de Facebookpagina van De Jonge. “Bij deze geef ik u de melding dat ik voor vanavond 24.00 uur Sigrid Kaag ga aanvallen en zo ga verwonden dat ze of dood is, of nooit meer haar functie kan uitvoeren”, zou de verdachte onder de profielnaam X op 30 september hebben geschreven.

Van Z. zegt dat hij niet eens is met de coronamaatregelen. “Ik deed het gewoon in een opwelling van woede. Het was impulsief en ik schaam me er diep voor”, zei Van Z tegen de rechter. “Ik heb er niet over nagedacht. Ik heb het in tien seconden getypt en nu zit ik hier. Ik ben geen tiener meer. Ik had er beter over moeten nadenken, zeker nu ik weet wat het allemaal teweegbrengt.”

De politierechter doet uitspraak aan het einde van de zitting.