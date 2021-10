Geen nader onderzoek naar gang van zaken Scherpenzeel

Er komt geen Statenonderzoek naar de gang van zaken rondom de door de provincie gewenste herindeling van Scherpenzeel en het ontslag van waarnemend burgemeester Eppie Klein van die gemeente. Vijf partijen wilden zo’n onderzoek, omdat het onduidelijk blijft wat er precies is gebeurd, gezegd en gemaild, maar een meerderheid van de Provinciale Staten vond zo’n “provinciale parlementaire enquête” niet nodig.

Gelderland gaat wel samen met andere provincies praten met demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken over haar besluit om de fusie van Scherpenzeel met Barneveld van tafel te vegen. De Staten hadden daar na vele jaren toe besloten, omdat Scherpenzeel te klein zou zijn om zelfstandig te blijven. De gemeente verzette zich daartegen en wilde ook niet meewerken aan andere plannen om de bestuurskracht te versterken. Maar Ollongren besloot donderdag tot grote vreugde van de gemeente dat gedwongen herindeling niet aan de orde is.

Ollongren kreeg dinsdagavond in de Gelderse Staten veel kritiek op dat besluit. Haar motivering zou onduidelijk zijn en haar vertrouwen dat Scherpenzeel het zelfstandig gaat redden zou op niets gebaseerd zijn. Door het Gelderse besluit te negeren heeft de minister van de provincies een “tandeloze tijger” gemaakt, vond de VVD. Gelderland wil nu van Ollongren weten welke middelen provincies nog hebben om in het uiterste geval een herindeling af te dwingen. “Nu dit is gebeurd zullen provincies nog terughoudender worden om met een herindeling te beginnen”, aldus de Staten.

Enkele fracties noemden het ontslag van waarnemend burgemeester Eppie Klein een persoonlijk drama en probeerden dat besluit van commissaris van de Koning John Berends terug te laten draaien. Maar Berends maakte meteen duidelijk dat dat zeker niet gaat gebeuren en dat hij daarvoor alleen verantwoording aan de minister hoeft af te leggen. Scherpenzeel krijgt begin november weer een waarnemend burgemeester en in 2022 een door de Kroon benoemde nieuwe burgemeester.