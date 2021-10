Kamer steunt plan kabinet om 2100 Afghanen op te halen

Het voornemen van het demissionaire kabinet om ruim tweeduizend Afghanen op te halen, kan rekenen op steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. Wel zitten partijen nog met vragen over de criteria die zijn opgesteld om Afghanen te evacueren, bleek woensdag tijdens een debat.

Zowel bij de huidige coalitiepartijen als bij de oppositie klinkt tevredenheid over het voorstel. Kati Piri (PvdA) spreekt van een “goede stap”. CDA’er Derk Boswijk is “best tevreden” over de brief en zijn collega Salima Belhaj (D66) is “content met de inhoud”. VVD’er Jeroen van Wijngaarden noemt het plan “werkbaar”.

Het kabinet wil naast Nederlanders en tolken nog vijfhonderd Afghanen halen die de militaire missie hebben geholpen. Verder gaat het om nog eens zo’n achthonderd Afghanen die sinds 2018 Nederlandse hulp- en ontwikkelingsprojecten hebben geholpen. De Taliban moeten wel toestemming geven voor hun vertrek.

Met het voorstel wil het kabinet voldoen aan de wens van de Kamer. Die nam medio augustus een motie aan die stelde dat alle Afghanen asiel moeten krijgen die de Nederlandse missie hebben geholpen. Het was lang onduidelijk hoeveel mensen onder deze motie zouden vallen.

Een deel van de linkse oppositie is kritisch. Volgens Jasper van Dijk (SP) levert het kabinet “half werk”. Partijen aan de rechterflank zoals JA21 en Groep Van Haga willen alleen tolken opvangen. Andere Afghaanse vluchtelingen moeten in de regio onderdak krijgen, vinden zij. De PVV wil helemaal geen Afghanen in Nederland opvangen.