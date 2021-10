Kabinet komt met voorstel om nepreviews en neplikes tegen te gaan

Webwinkels mogen vanaf volgend jaar geen neprecensies meer plaatsen. Ook mogen ze geen neplikes gebruiken om producten aan te prijzen of consumentenbeoordelingen op een misleidende manier weergeven, bijvoorbeeld door negatieve recensies weg te laten. Dat staat in een wetsvoorstel dat woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd en later deze maand wordt besproken.

Het wetsvoorstel vloeit voort uit aangescherpte regels vanuit de Europese Unie, en moet vanaf mei volgend jaar van kracht zijn. Het idee is dat de bestaande regels beter worden nageleefd. Bovendien moeten de regels beter aansluiten bij het feit dat consumenten hun aankopen steeds vaker online doen, staat in een toelichting bij de wet, waar het AD donderdag als eerste over berichtte. Het voorstel gaat over een hele reeks maatregelen.

De band tussen klanten en winkels verandert en de manier waarop marketing bedreven wordt ook. Zo kunnen webwinkels bepaalde producten extra promoten in de zoekresultaten op hun websites, producten van externe verkopers aanbieden of als vergelijkingssite zelfs alleen producten op een rij zetten zonder ze zelf te verkopen. Consumenten moeten beter weten met wie ze precies zakendoen, vindt het kabinet.

Het moet onder meer transparant zijn hoe zoekresultaten van de webshops tot stand komen en ook moet duidelijker worden wie nu precies de verkopende partij is. Als consumenten een prijsaanbod krijgen dat op hun situatie is toegespitst (een zogenoemd gepersonaliseerd prijsaanbod), moeten zij in principe te horen krijgen dat andere klanten een andere prijs te zien krijgen.

Als verkopers oude prijzen vermelden om te laten zien hoeveel goedkoper een product nu wordt aangeboden, moet het oude bedrag het laagste bedrag zijn dat ze in de dertig dagen voor de invoering van de korting zelf hebben gehanteerd. Hier is wel een aantal uitzonderingen op, bijvoorbeeld als producten pas net op de markt of snel bederven.

Het wetsvoorstel bevat ook een maatregel om de opkoop van concertkaartjes tegen te gaan. Handelaren mogen geen software gebruiken om op grote schaal meer kaartjes op te kopen dan bijvoorbeeld een concertzaal toestaat. Ze maken het zo namelijk voor consumenten moeilijker om de kaarten direct bij die zaal te kopen.