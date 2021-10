Ruim vier op de vijf coronapatiënten op ic is ongevaccineerd

De overgrote meerderheid van de coronapatiënten die recent op de intensive care zijn beland, was niet gevaccineerd tegen het virus. Het RIVM becijfert dat 83 procent van de ic-patiënten die tussen 1 september en 3 oktober werden opgenomen, en van wie de vaccinatiestatus duidelijk is, ongevaccineerd was. Een minderheid van 16 procent was volledig gevaccineerd en kwam desondanks ernstig ziek op de ic terecht, 1 procent was deels gevaccineerd.

Van alle mensen die door corona in het ziekenhuis terechtkomen, was in dezelfde periode bijna driekwart (73 procent) ongevaccineerd en 2 procent gedeeltelijk gevaccineerd. Het overige kwart was wel volledig gevaccineerd.

“De kans om als volledig gevaccineerde door Covid-19 op de IC terecht te komen is 33 keer kleiner dan als niet-gevaccineerde persoon”, berekende het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De groep Nederlanders die is gevaccineerd tegen het coronavirus bedraagt nu zo’n 80 procent van de bevolking van 12 jaar en ouder.

De cijfers bevestigen volgens het RIVM nog eens dat vaccinatie de kans op ernstige ziekte drastisch verkleint. De gevaccineerde minderheid die toch een ziekenhuisbehandeling nodig had, herinnert er tegelijkertijd aan dat vaccinatie geen 100 procent veiligheid biedt tegen het virus.

Het RIVM analyseerde de gegevens van 1369 mensen die vanwege een corona-infectie in het ziekenhuis werden opgenomen, van wie 282 op de ic. Dat is 91 procent van het totaal. Van de overige 9 procent van de recent opgenomen patiënten weet het instituut de vaccinatiestatus niet.

“Doordat steeds meer mensen zich laten vaccineren, neemt ook het aandeel gevaccineerde personen in het ziekenhuis toe”, legt het RIVM verder uit. “Nog steeds liggen er echter meer ongevaccineerde mensen in het ziekenhuis dan gevaccineerde mensen.”