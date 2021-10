Storing bij Vodafone opgelost, oorzaak was menselijke fout

De storing bij provider Vodafone Nederland is donderdagavond iets na 22.30 uur opgelost. Door een menselijke fout kon een deel van de gebruikers van Vodafone niet bellen of internetten, laat een woordvoerster van het bedrijf weten. De provider kampte sinds donderdagmiddag met de storing.

“Wij treffen maatregelen om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen”, aldus de woordvoerster. Om wat voor fout het gaat, is niet bekendgemaakt. Volgens Vodafone gaat het om een opzichzelfstaand incident en is er geen verband met de eerdere storing van dinsdag, toen waren er ook problemen met bellen en het gebruik van mobiel internet.

Via allestoringen.nl was te zien dat er sinds 14.30 uur meldingen binnenkwamen over een storing bij het Vodafone-netwerk. Bij de helft van de meldingen werd aangegeven dat er geen netwerk of bereik is.