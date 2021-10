Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt zeven dagen op rij

Voor de zevende dag op rij stijgt het totale aantal opgenomen coronapatiënten. Ziekenhuizen behandelen momenteel 543 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het hoogste aantal sinds 21 september, ruim drie weken geleden. Ten opzichte van donderdag steeg het aantal opgenomen patiënten met 9 en in de afgelopen week zijn er netto 74 patiënten bij gekomen.

Op de verpleegafdelingen kwamen er netto 12 patiënten bij. Die afdelingen hebben nu 406 coronapatiënten onder hun hoede. Voor het eerst sinds half september komt dat aantal patiënten boven de 400 uit. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met 3 naar 137. Rond dat niveau schommelt het aantal ic-patiënten al een paar weken.

Bij 73 mensen waren de coronaklachten zo erg dat ze in de afgelopen dag in het ziekenhuis zijn beland. In de afgelopen maand was er maar één dag met nog meer nieuwe opnames. In de laatste zeven dagen registreerde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gemiddeld zo’n 64 nieuwe opnames per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 15 september. Vergeleken met de week tot aan vorige vrijdag steeg het aantal nieuwe opnames met bijna een kwart.