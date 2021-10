D66-Kamerlid Raemakers opnieuw met ziekteverlof

D66’er Rens Raemakers treedt tijdelijk terug uit de Tweede Kamer om gezondheidsredenen. Hij zat in 2020 eerder al een tijd ziek thuis, wegens een burn-out. “Het valt me zwaar opnieuw voor een periode van ziekteverlof te moeten kiezen. Maar gezien het dringend advies van de artsen heb ik geen andere optie”, zegt het Kamerlid in een verklaring.

“Gezondheid moet je altijd op nummer één zetten. Ik ga me richten op een duurzaam en volledig herstel”, aldus Raemakers. Op de plek van Raemakers komt tijdelijk Fonda Sahla, momenteel gemeenteraadslid in Den Haag.

Raemakers kwam in 2017 de Kamer in en was toen het jongste parlementslid. Hij voert namens D66 het woord over onder meer de jeugdzorg. In de aanloop naar de verkiezingen van maart 2021 deed hij een succesvol beroep op D66-leden om hem hoger op de lijst te zetten. Daarna voerde hij ook een campagne voor voorkeursstemmen, om zo zeker te zijn van een Kamerzetel.